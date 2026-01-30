X, Angelino risponde ai media spagnoli: "Gravi problemi di salute? Non credete a tutto ciò che si dice"

Dopo tanti mesi di assenza, la Roma ha potuto riabbracciare Angelino. Il terzino spagnolo è rientrato in campo nei minuti finali del match contro il Panathinaikos per riassaggiare la sensazione di calcare un terreno di gioco. Sebbene non siano ben chiari i motivi della sua prolungata assenza, sulla sua condizione medica è stata fatta molta speculazione. Il difensore della Roma ha dunque risposto a TodoMercatoWeb, una testata spagnola che in un articolo ha scritto che l'ex Lipsia fosse rientrato in campo dopo aver affrontato dei gravi problemi di salute: "Gravi problemi di salute? Non crediamo a tutto quello che dice la gente".

Graves problemas de salud?No creamos tanto lo que la gente dice? — Angelino (@angel_tasende69) January 29, 2026



