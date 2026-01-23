VIDEO - Wesley arriva a Trigoria con Pellegrini: "Grazie mille"

Wesley con un autista speciale. Il brasiliano è arrivato al Fulvio Bernardini di Trigoria per svolgere l'allenamento odierno, all'indomani della vittoria contro lo Stoccarda e verso la sfida con il Milan, accompagnato da Lorenzo Pellegrini: il laterale ha condiviso su Instagram un video del loro arrivo al centro sportivo, mentre scende dall'auto. Ad accompagnare il video anche un messaggio: "Grazie mille".
