VIDEO - Totti e il gioco 'Chi chiameresti se...': "Preferisco giocare una finale del Mondiale che guardarla. Per riprendermi da una sbornia? Nainggolan"

Francesco Totti e le risposte brevi al gioco "Chi chiameresti se...". L'ex capitano e 10 della Roma ha risposto ad alcuni quesiti citando anche alcuni ex compagni di squadra. "Chi chiameresti per guardare la finale dei Mondiali sul divano? Nessuno perché la gioco, preferisco giocarla che guardarla. Ma se dovessi chiamare qualcuno, direi mio figlio Cristian", dice Totti. "Per riprendersi da una sbornia? Nainggolan... Ne sa più di me sotto quel punto di vista. Se si rompesse una macchina chiamerei Vito Scala, è una delle persone più importanti non solo per ma, ma per tutta la Roma", aggiunge. "Un compagno di padel per una cena da Cracco? Eh dipende... se devo vincere o perdere, è troppo sofisticato. Chiamo uno scarso così perdo, ma ci vado lo stesso", scherza.

"Come secondo se fossi ct della Nazionale? Nessuno perché non diventerò mai ct della Nazionale, non diventerò mai allenatore ad oggi, in futuro chissà... Se scoppiasse una rissa chiamerei Dellas, è alto due metri e mezzo e mi sentirei più al sicuro - conclude -. Per fare una serata a Formentera? Ventola, ma adesso siamo vecchi..."