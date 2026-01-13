Robinio Vaz stila i migliori numeri 10 della storia: sesto posto per Totti, davanti a Maradona, Pelè, Platini e Baggio (VIDEO)

In un video pubblicato dall'Olimpique Marsiglia qualche settimana fa, Robinio Vaz, prossimo a diventare un giocatore della Roma, ha stilato la sua classifica dei migliori numeri 10 della storia. Tra questi c'è anche Francesco Totti, messo al sesto posto dal classe 2007, davanti a gente com Maradona, Pelè, Baggio e Platini. Il migliori dieci della storia per Vaz è Messi, seguito da Neymar, Ronaldinho, Zidane e Modric.



