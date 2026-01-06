Lecce-Roma, Dybala e il siparietto con Svilar a fine partita: “La prossima volta vado io in porta” (VIDEO)

La Roma batte 0-2 il Lecce e torna a sorridere grazie alle reti di Evan Ferguson e Artem Dovbyk. Al termine della partita Mile Svilar e Paulo Dybala si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto ripreso dalla pagina Instagram della società giallorossa. Mentre l'estremo difensore esulta guardando la telecamera, la Joya sorride e ironizza: "La prossima volta vado io in porta". Il riferimento è all'allenamento del 31 dicembre, quando Dybala indossò i guanti e si mise in porta proprio al posto di Svilar. "I nostri portieri", la divertente didascalia che accompagna il video.



