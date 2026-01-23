Instagram, la gioia di Pisilli dopo il 2-0 allo Stoccarda: "Che notte". Soulé: "Testa a domenica". E Dybala si complimenta con Niccolò (FOTO)

La Roma non sbaglia e batte 2-0 lo Stoccarda nell'importantissimo match valido per la settima giornata della fase campionato di Europa League. A decidere la partita è Niccolò Pisilli, il quale sblocca la gara al minuto 40 e la chiude al 93' siglando la doppietta personale. Grazie a questo successo i giallorossi sono saliti al sesto posto in classifica con 15 punti e al termine della gara proprio Niccolò Pisilli ha espresso tutta la sua gioia su Instagram: "Che notte".





Paulo Dybala esalta la prestazione del centrocampista giallorosso: "Grande", il messaggio nella sua storia pubblicata su Instagram.

Esulta anche Matias Soulé, il quale si concentra subito sul big match di domenica contro il Milan: "Daje Roma. Testa a domenica".





"Grande vittoria in casa", scrive Jan Ziolkowski su Instagram.



