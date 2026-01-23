Instagram, Dybala celebra le sue 600 partite: "Sembra ieri il mio debutto. Grazie alle mie squadre e alla nazionale" (VIDEO)

Seicento partite da professionista, un traguardo speciale che Paulo Dybala ha voluto celebrare con un video pubblicato sul suo profilo social. L'attaccante della Roma ha condiviso un reel mentre ripercorre, osservando una grafica, i momenti più importanti della sua carriera, dalle esperienze in Argentina fino ai trionfi con i club e, ovviamente, la vittoria della Coppa del Mondo. A corredo del video, la Joya ha scritto il messaggio: "Ieri sono state 600 partite da professionista e pensare che sembra ieri quando ho fatto il mio debutto. Voglio ringraziare le mie squadre e la mia nazionale per aver permesso questo traguardo così speciale per me. Continueremo per molti altri".



