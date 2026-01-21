Instagram, Angelino si allena in gruppo. La moglie lo carica: "Sei pronto?"

Tra i grandi assenti della prima parte di stagione della Roma c'è sicuramente Angelino, fermato da una bronchite asmatica che non gli ha permesso di scendere in campo. Ultimamente lo spagnolo si sta riallenando in gruppo e Gian Piero Gasperini attende che l'ex Lipsia sia pronto per poter contare su di lui. A supportarlo c'è anche la sua famiglia, in particolare la moglie Rocio Galindo che ha commentato una storia pubblicata dal marito con: "Sei prontoooo?".