88 anni fa nasceva Lando Fiorini, il ricordo della Roma su X: "La sua voce è ancora con noi"

27/01/2026 alle 11:44.
lando-fiorini-3

La Roma ricorda Lando Fiorini (nome d'arte di Leopoldo Fiorini) a 88 anni dalla nascita. Il cantante romano, nato il 27 gennaio 1938 e scomparso nel 2017, è l'autore dell'iconica canzone "Forza Roma", riprodotta nel corso del riscaldamento della squadra giallorossa prima di ogni partita allo Stadio Olimpico. "'Noi c'avemo er core grosso, mezzo giallo e mezzo rosso' - celebra la Roma su X -. 88 anni fa nasceva Lando Fiorini. La sua voce è ancora con noi, ogni volta che gioca la Roma".