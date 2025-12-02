Gran Galà del Calcio 2025: Svilar miglior portiere dell'anno. La Roma: "Complimenti!". La moglie di Mile: "Il mio uomo" (FOTO)

Nella serata di ieri è andato in scena a Milano il Gran Galà del Calcio 2025, evento in cui si premiano i migliori calciatori della precedente stagione. Mile Svilar è stato inserito nella top 11 della Serie A 2024/25 e ha vinto il titolo di "Miglior portiere dell'anno" : "Svilar è stato premiato ieri come miglior portiere della Serie A 2024-2025 al Gran Galà del Calcio AIC. Complimenti, Mile!", il messaggio pubblicato dalla Roma su X.

Arriva anche il messaggio di June Peeters, moglie di Mile Svilar: "Il mio uomo".