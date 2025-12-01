Gran Galà del Calcio 2025: Svilar miglior portiere. Il giallorosso: "Devo migliorare con i piedi" (VIDEO)

Sul palco per ricevere il premio di miglior portiere della scorsa stagione c'è il giallorosso Mile Svilar in occasione del Gran Galà del Calcio 2025. "Secondo me ha calciato in fretta perché mi ha visto uscire e ha fatto gol - ha detto sul gol subito da Neres in occasione di Roma-Napoli disputata ieri -. Devi migliorare ancora in qualcosa? Si può sempre migliorare, magari posso farlo con i piedi trovando le giocate".