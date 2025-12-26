FOTO e VIDEO - La maglia di Tsimikas per Natale... e il piccolo tifoso del Liverpool impazzisce di gioia. Il greco: "Mi manchi"

Isaac Kearney impazzisce di gioia. Il giovane tifoso del Liverpool, già protagonista sui social e di vari incontri con i giocatori dei Reds, riceve in regalo per Natale la maglia della Roma da parte di Kostas Tsimikas, terzino in prestito in giallorosso proprio dal Liverpool. Stupore e gioia sul volto del piccolo Isaac mentre scarta il regalo e indossa felice il kit giallorosso con la scritta "Tsimi". Su Instagram il greco ha commentato: "Mi manchi".