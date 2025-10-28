VIDEO - Il siparietto nel post-partita di Sassuolo-Roma: Pellegrini invita i compagni ad andare a salutare i tifosi, Mancini 'rinforza' più chiaramente

Un piccolo retroscena che racconta la leadership e il legame con i tifosi. Dal video "Behind the Scenes" di Sassuolo-Roma, pubblicato sui canali ufficiali del club, emerge più chiaramente un siparietto avvenuto al fischio finale , che ha come protagonisti due leader dello spogliatoio, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini.

Nelle immagini si vede Pellegrini che, mentre la squadra si avvia verso gli spogliatoi, richiama alcuni compagni, tra cui Ndicka, Celik, Koné e Bailey, invitandoli ad andare a salutare i tifosi giallorossi presenti nel settore ospiti.

Subito dopo, arriva a dar man forte Gianluca Mancini, che con un gesto ancora più deciso ed energico sprona il compagni a dirigersi verso i propri sostenitori.

Pellegrini che spinge tutti ahahahah ?❤️ pic.twitter.com/84Gau6ZN2i — ????? ?❤️ (@obsessedwasroma) October 28, 2025





Qui il video completo pubblicato dal club:





