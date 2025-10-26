Sassuolo-Roma, Pellegrini show a fine partita: porta Dovbyk sotto la curva e costringe Bailey a lanciare la maglia (FOTO)

C'è entusiasmo tra i giocatori della Roma dopo la partita vinta per 0-1 contro il Sassuolo. Il più esaltato è sicuramente Lorenzo Pellegrini, che concede ad Artem Dovbyk gli applausi dei tifosi presenti al Mapei Stadium. Il centrocampista romano ha portato l'ucraino sotto la curva e poi ha "costretto" Leon Bailey a lanciare la sua maglia verso i suoi sostenitori.

