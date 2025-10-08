Soulé si rilassa prima dell'allenamento: l'argentino si gode il suo mate personalizzato con il 'cinque' a Dybala (FOTO)

Matias Soulé è rimasto nella Capitale in seguito alla mancata convocazione del commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni e si sta godendo alcuni giorni di riposo prima della ripresa degli allenamenti al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, in programma nel pomeriggio odierno. Il numero 18 ha pubblicato su Instagram una foto mentre si rilassa nella sua villa e sfoggia il mate personalizzato con il 'cinque' a Paulo Dybala.