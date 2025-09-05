Instagram, Pisilli dopo il 2-1 contro il Montenegro: "Vittoria" (FOTO)

L'Italia Under 21 batte 2-1 in rimonta il Montenegro e parte con il piede giusto nel match d'esordio delle qualificazioni all'Europeo. Gli ospiti passano in vantaggio al 4' con Kostic, ma nella ripresa gli Azzurrini ribaltano il risultato con Lipani e Koleosho. Tra i protagonisti della sfida anche Niccolò Pisilli, il quale è partito titolare ed è rimasto in campo fino al minuto 80. Al termine della gara il centrocampista della Roma ha pubblicato alcune foto su Instagram: "Vittoria", la didascalia che accompagna gli scatti.