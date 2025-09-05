Qualificazioni Europei, Italia-Montenegro U21: Pisilli parte dal 1' (FOTO)

Alle 18:15, l'Italia Under 21 del nuovo ct Silvio Baldini farà il suo esordio allo stadio Alberto Picco di La Spezia per la prima partita del girone di qualificazione ai prossimi Europei. L'avversario sarà il Montenegro di mister Klajevic. Gli azzurrini sono stati inseriti nel gruppo 5 con Armenia, Macedonia del Nord, Polonia, Svezia e appunto Montenegro. Per il debutto, Baldini ha scelto di puntare sul centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli. Di seguito le formazioni ufficiali.

ITALIA U21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Idrissi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. All. Baldini

MONTENEGRO U21 (4-2-3-1): Domazetovic; Vukovic, Malentijevic, Dakic, Perovic; Vukanic, Miranovic; Knezevic, Perisic, Dukanovic; Kostic. All. Klajevic