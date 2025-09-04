Instagram, Pellegrini e il ritorno in campo contro il Roma City: "Sentirsi bene" (FOTO)

In mattinata la Roma di Gian Piero Gasperini ha affrontato in un test il Roma City, club che milita in Eccellenza, e si è imposta per 8-0. L'allenatore ha potuto contare su un gruppo ristretto di calciatori a causa dell'assenza dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali, motivo per cui ha deciso di aggregare alla squadra anche diversi giovani. Intanto si è rivisto in campo anche Lorenzo Pellegrini, autore di un grande assist in occasione della rete di Matias Soulé: "Sentirsi bene", la didascalia che accompagna le foto della partita pubblicate dal numero 7 su Instagram.

