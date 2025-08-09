X, la Roma celebra le leggende in campo contro l'Everton: "Sempre grazie ai nostri campioni" (FOTO)

09/08/2025 alle 19:43.
everton-roma-legends-aldair

Terminata Everton-Roma, amichevole vinta dai giallorossi per 0-1, all'Hill Dickinson Stadium è andata in scena la partita tra le leggende dei due club e a trionfare sono stati i Toffees grazie alle reti di Jagielka e Naismith. In seguito al fischio finale la società giallorossa ha voluto celebrare coloro che erano in campo: "Sempre grazie ai nostri campioni", il messaggio pubblicato su X.