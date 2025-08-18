Instagram, l'agente di Bailey: "Leon arriva stasera e inizierà la sua nuova avventura a Roma". Poi elimina il video

Manca ormai solo l'ufficialità per Leon Bailey alla Roma. Vi abbiamo raccontato nelle scorse ore di come l'operazione sia in dirittura d'arrivo, e ora è arrivata la conferma anche del padre-agente del giocatore, Craig Butler. Sul suo profilo Instagram ha infatti postato un video che lo ritrae nella Capitale in compagnia del ds Massara: "Dieci anni di lavoro, ora c'è l'accordo tra Aston Villa e Roma. Entrambi i club sono soddisfatti e Leon inizierà un nuovo capitolo della sua carriera", ha scritto nel video.

Ancor più altisonante la descrizione: "Leon inizierà la sua nuova avventura come giocatore della Roma. Arriva stasera come un gladiatore pronto ad aiutare i compagni di squadra per rendere la gente di Roma felice e vittoriosa. Lealtà, impegno e fiducia sono la chiave". Successivamente lo stesso Craig Butler ha eliminato il contenuto.