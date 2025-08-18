LIVE - Calciomercato Roma, contatti continui per Bailey e parti più vicine: 2 milioni per il prestito e diritto di riscatto a 23

La Roma è vicinissima a Leon Bailey, esterno d'attacco dell'Aston Villa. L'affare con gli inglesi è entrato nella sua fase più calda, e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla trattativa.

LIVE

12:40 - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti tra la Roma e l'Aston Villa sono continui. L'operazione non è ancora chiusa, ma le parti sono sempre più vicine all'intesa per il trasferimento di Bailey in giallorosso.

.@OfficialASRoma, contatti continui con l'@AVFCOfficial per Leon Bailey: parti ora più vicine @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 18, 2025

12:17 - Sfumato Sancho, la Roma è intanto pronta ad assicurarsi Leon Bailey. La trattativa con l'Aston Villa per l'esterno giamaicano è ormai in chiusura, come riportato da Daniele Longo. Operazione che dovrebbe andare in porto sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro, con il diritto di riscatto fissato a 23. Restano solo da sistemare gli ultimi dettagli ma siamo in dirittura d'arrivo.