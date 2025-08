Instagram, Boer saluta la Roma: "È stato un viaggio meraviglioso". E arriva il commento di Svilar: "In bocca al lupo" (FOTO)

L'1 agosto Pietro Boer ha ufficialmente salutato la Roma per trasferirsi a titolo definitivo alla Juve Stabia, club che milita in Serie B. Ad alcuni giorni di distanza dall'annuncio, il portiere classe 2002 ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio di addio dedicato alla società giallorossa: "Grazie ROMA. In questi anni mi hai fatto crescere, mi hai insegnato, mi hai fatto diventare una persona più grande e matura. Gli anni passati nelle giovanili e nel convitto, il passaggio in prima squadra e poi i tre anni con la prima squadra, ogni momento l’ho vissuto intensamente, sia belli che momenti di difficoltà che ho dovuto superare ma che mi hanno aiutato a diventare la persona che sono. Parte importante e che non smetterò mai di ringraziare sono state le persone che ho avuto la fortuna di incontrare: tutti i miei compagni con cui ho condiviso momenti indimenticabili, dentro e fuori dal campo, ogni singola persona dentro Trigoria, mister, staff, fisioterapisti, medici, magazzinieri e un sacco di altre persone che mi hanno accompagnato nel mio percorso. È stato un viaggio meraviglioso. Sempre forza ROMA".

Tra i vari commenti sotto il post spicca quello di Mile Svilar, suo ex compagno di reparto: "In bocca al lupo Pietrone".