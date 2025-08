UFFICIALE: Pietro Boer ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia, contratto fino al 2027 (COMUNICATO)

Pietro Boer lascia la Roma a titolo definitivo. Il portiere classe 2002 si trasferisce alla Juve Stabia, club neopromosso in Serie B, che ne ha comunicato l'acquisizione. L'estremo difensore ha firmato un contratto che lo legherà alla società campana fino al 30 giugno 2027. Di seguito il comunicato:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del portiere Pietro Boer dall’A.S. Roma. Il calciatore ha firmato un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

Nato a Mestre il 12 maggio 2002, Boer è cresciuto nel settore giovanile della Roma, con cui ha esordito in UEFA Europa League nella stagione 2020/21, nella sfida contro il CSKA Sofia e vinto la Conference League nella stagione 2021/22.

Nella stagione 2024/25 si è trasferito alla Pianese, Serie C girone B, dove ha collezionato 36 presenze in campionato con 9 clean sheet, 2 nei Play Off di Serie C con 1 clean sheet e 1 in Coppa Italia di Serie C.

Boer dopo la firma del contratto ha dichiarato: “Ringrazio la società e il direttore per la fiducia e la chiamata. Sono molto felice di arrivare in una piazza importante come Castellammare di Stabia. Avevo ricevuto altre proposte, ma ho scelto con convinzione questo club. Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi di squadra e personali. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e iniziare questa nuova avventura.”"

(ssjuvestabia.it)

