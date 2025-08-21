Instagram: Bailey e il primo allenamento a Trigoria tra "Grandi sogni" e "Forza Roma" (FOTO)

L'avventura di Leon Bailey alla Roma è iniziata in modo davvero sfortunato e al primo allenamento l'esterno giamaicano ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro, che lo potrebbe tenere ai box per almeno 3 settimane. Il calciatore ha comunque condiviso su Instagram alcune foto della sua prima seduta agli ordini di Gian Piero Gasperini e ha accompagnato gli scatti con la canzone "Big dreams" ("Grandi sogni", ndr) del rapper statunitense Meek Mill e la didascalia "Forza Roma".

