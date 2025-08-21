Bailey, sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro: nelle prossime ore ulteriori accertamenti

Arrivano novità sulle condizioni di Leon Bailey dopo l'infortunio nel primo allenamento con la Roma. Questo quanto riporta il club giallorosso in attesa di ulteriori esami: "Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro. Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell'infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo "Fulvio Bernardini".
(asroma.com)