Everton-Roma Legends: la reunion dei giallorossi in viaggio verso Liverpool. Candela: "Che spettacolo" (FOTO)

Domani la Roma affronterà alle 16 l'Everton all’Hill Dickinson Stadium e al termine della partita andrà in scena il match tra le leggende dei due club. Come testimoniato dalle foto pubblicate da Vincent Candela su Instagram, i protagonisti giallorossi si sono riuniti e ora sono in viaggio verso Liverpool. L'ex calciatore francese ha pubblicato sul proprio profilo alcuni scatti con Zago, Aldair, Delvecchio, Perrotta, Pizarro, Tommasi e Lima. Ecco la didascalia che accompagna le immagini:

1) difesa nel 2001... mica male ?

2) difesa + grande bomber Super Marco

3) che centrocampo... un campione del mondo ed uno dei più tecnici di sempre

4) cuore, corsa e polmoni

Che spettacolo…. direzione Everton".