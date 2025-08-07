Everton-Roma Legends, la lista completa dei protagonisti giallorossi: presenti anche Faty, Scarchilli e Maini (FOTO)

Il 9 agosto la Roma affronterà alle 16 l'Everton all’Hill Dickinson Stadium e al termine della partita andrà in scena il match tra le leggende dei due club. La società giallorossa ha annunciato gli ultimi tre protagonisti della sfida: si tratta di Ricardo Faty, Alessio Scarchilli e Giampiero Maini.

La lista completa

Aldair, Amelia, Balzaretti, Brighi, Candela, D’Agostino, Delvecchio, Di Biagio, Faty, Lima, Maini, Perotti, Perrotta, Pizarro, Rosi, Scarchilli, Tommasi, Tonetto, Zago, Zebina.

Allenatore: Fabio Capello.