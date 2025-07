Ultimi giorni di vacanza anche per Gasperini: relax in Piemonte per il tecnico giallorosso tra cibo e buon vino (FOTO)

Anche Gian Piero Gasperini, in attesa del raduno di domani, si sta godendo gli ultimi scampoli di vacanza. Nei giorni scorsi, infatti, il tecnico torinese era in un ristorante in provincia di Cuneo, nel cuore delle Langhe. Il momento è stato immortalato dal titolare del locale, che ha postato la foto in compagnia dell'allenatore giallorosso, il tutto accompagnato da una buona bottiglia di vino bianco. Proprio il Gasp è un grande appassionato viticoltore, tant'è che ha infatti acquistato Cascina Gilli, una tenuta nelle campagne di Asti, dove suo figlio Davide guida la cantina.