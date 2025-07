Mister Gasperini e il vino: "Porterò il mio Freisa in Champions League"

"Porteremo il Freisa in Champions League". Gian Piero Gasperini, il nuovo allenatore della Roma, dopo nove stagioni d'oro all'Atalanta, si rivela anche un appassionato viticoltore con idee chiare. Gasperini ha infatti acquistato Cascina Gilli, una tenuta nelle campagne di Asti, dove suo figlio Davide guida la cantina. Il Freisa, un vino legato alla sua giovinezza, è al centro del suo progetto enologico, che intende sostenere e far crescere con la stessa dedizione riservata al calcio.

Per Gasperini, Cascina Gilli è più di un semplice hobby; è una vera e propria passione. Appena conclusa la sua prima conferenza stampa a Trigoria, il tecnico è corso in Piemonte per dedicarsi alla potatura degli alberi. È convinto che un "uomo di sport, abituato a lavorare all'aria aperta, apprezza ancora di più la vita in campagna", e la cura delle vigne lo rilassa profondamente.

Ora, il legame con la terra si concretizza anche in bottiglie destinate al mercato, la più emblematica delle quali è il Freisa 3-4-3, un nome che omaggia il suo celebre modulo di gioco. Di questo vino aveva parlato per la prima volta in un'occasione benefica (...), e lo descrive come un omaggio alla sua carriera calcistica. "Quando sono arrivato l'Atalanta non era nei quartieri alti del calcio e mi auguro che questo vino, con potenzialità notevoli che stanno venendo fuori, ora possa raggiungere i traguardi che ha raggiunto la squadra", ha raccontato, tracciando un parallelo tra la crescita del suo vino e quella delle sue squadre.

(...) La cantina, nonostante una produzione significativa, ha permesso finora a Gasperini di coltivare questa sua passione nell'ombra: "Vuole che il vino venga venduto per la sua qualità e non per il suo nome" ha detto il figlio Davide, che gestisce il tutto.

(corsera)