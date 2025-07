Instagram, Wesley saluta il Flamengo: "Me ne vado col cuore pieno di gratitudine" (VIDEO)

Pronto per raggiungere l'Italia e unirsi alla Roma, Wesley saluta il Flamengo. Con un video su Instagram e un commovente messaggio il terzino destro chiude la sua avventura in Brasile: "Sono stati anni intensi di lotta, successi, crescita e maturità. Il Flamengo mi ha dato la possibilità di realizzare il sogno di milioni di persone. Me ne vado con il cuore pieno di gratitudine e la certezza di aver dato tutto. Grazie di tutto. Sono un tifoso del Flamengo fino alla fine".

