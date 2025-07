LIVE - Calciomercato Roma, è fatta per Wesley: scambio di documenti nella notte. Il Flamengo darà l'ok per la partenza solo dopo la firma di Emerson Royal

L'operazione che porterà Wesley alla Roma è entrata nella sua fase finale. Nella notte è arrivata la fumata bianca definitiva con l'avvio dello scambio di documenti tra il club giallorosso e il Flamengo. L'arrivo del terzino brasiliano nella Capitale è ormai solo questione di ore. A seguire gli aggiornamenti.

06.08 - A sancire la chiusura della trattativa è arrivato anche un aggiornamento di Fabrizio Romano, che ribadisce che Roma e Flamengo stanno scambiando i documenti per il nuovo terzino destro di Gasperini. La condizione per il viaggio è chiara: non appena Emerson Royal firmerà formalmente il suo contratto, il direttore del Flamengo, Carlos Boto, darà personalmente il via libera al viaggio di Wesley verso l'Italia.

??❤️ Wesley to AS Roma, here we go! New right back for Gasperini as Roma and Flamengo are exchanging documents.

As soon as Emerson Royal formally signs in at Flamengo, director Boto will let Wesley travel. ✈️

€25m initial fee plus €5m add-ons, confirmed since last week. ?? pic.twitter.com/E7WeOnv80M

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2025