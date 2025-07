Instagram, la gioia di Svilar dopo il rinnovo: "Roma è casa nostra. Grazie alla società per la fiducia e ai tifosi per il supporto incondizionato" (FOTO)

Giornata speciale per Mile Svilar, il quale ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno 2030. Poche ore dopo l'annuncio ufficiale il portiere giallorosso ha condiviso sui social un messaggio: "Orgoglio, Ambizione, Amore. Grazie alla società per la fiducia e a tutti voi Romanisti per il supporto incondizionato. Roma é casa nostra. Forza Roma Sempre". La didascalia accompagna le numerose foto scattate con famiglia ed entourage in seguito al rinnovo.

