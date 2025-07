Instagram, il barbiere di Wesley conferma il trasferimento alla Roma: "Ciao fratello. Che Dio ti benedica e illumini il tuo cammino" (FOTO)

La Roma è pronta ad accogliere il nuovo terzino destro: si tratta di Wesley, il quale arriverà dal Flamengo per 25 milioni di euro più 5 di bonus. Le due società hanno già iniziato lo scambio dei documenti, ma il club brasiliano vuole attendere l'esito delle visite mediche di Emerson Royal prima di dare il via libera alla cessione. Intanto sui social è arrivata l'ennesima conferma sul trasferimento di Wesley alla Roma e questa volta l'indizio proviene da Marllon Matteus, il barbiere personale del calciatore: "Ciao fratello. Che Dio ti benedica e illumini il tuo cammino", la didascalia che accompagna il video in cui taglia i capelli al terzino. Inoltre nel messaggio figurano due cuori giallorossi e l'emoji della mano che saluta.