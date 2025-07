Instagram, Dybala: "Ciao Serie A, ci vediamo per un’altra stagione". Dovbyk: "Con atteggiamento positivo". Angelino: "Back" (FOTO)

"Ciao Serie A, ci vediamo per un’altra stagione": con questo messaggio su Instagram Paulo Dybala dà appuntamento per l'avvio del campionato. L'argentino, come il resto dei suoi compagni, oggi è tornato a Trigoria per l'inizio della preparazione estiva agli ordini di Gasperini e ha svolto il primo allenamento in campo.

"Primo giorno. Con atteggiamento positivo", scrive invece Artem Dovbyk mostrando alcuni scatti del primo giorno di lavoro al Fulvio Bernardini.

"Back to work", aggiunge Angeliño che a giugno era stato vicino alla cessione.

"Si riparte", è l'entusiasmo di Stephan El Shaarawy.

"Siamo tornati", dice Matias Soulé.