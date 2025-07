Instagram, Bernabè attacca ancora Lotito: "È un demonio... Karma" (VIDEO)

Torna a parlare tramite Instagram Juan Bernabè, l'ex falconiere della Lazio. Lo spagnolo attacca Claudio Lotito, dopo il malore smentito dallo stesso presidente della Lazio accusato nel pomeriggio: "Vaf*******. Non ho paura né vergogna di dirlo per tutto il danno che fa alle persone e alla Lazio. Ho conosciuto nella mia vita tante persone, più o meno buone. Ma questa persona è un demonio, voi non sapete nulla quindi non si perde niente. Juan Bernabè, senza paura".

