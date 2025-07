Lazio, Lotito ricoverato al Gemelli: "Nessun malore. Sono le maledizioni che mi mandano"

Claudio Lotito è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il presidente della Lazio ha avuto un malore ed è stato necessario il ricovero per procedere con tutti gli accertamenti del caso.

"Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti". Così il senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito, al telefono con LaPresse commenta le notizie secondo cui sarebbe stato ricoverato al Gemelli in seguito a un malore. "Queste so' le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?", scherza Lotito.

