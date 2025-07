Flamengo: Wesley escluso dalla grafica della locandina per la partita contro il San Paolo (FOTO)

Domani andrà in scena all'Estadio Do Maracana il match tra Flamengo e San Paolo, valido per la tredicesima giornata del campionato brasiliano. La società rossonera ha pubblicato sui social la consueta locandina in cui sono presenti tutte le indicazioni riguardanti la partita e nella grafica non compare Wesley. Il terzino è l'obiettivo principale della Roma per la fascia destra e i giallorossi hanno presentato un'offerta da 20 milioni di euro, ma il Flamengo continua a chiederne 25. L'assenza del calciatore nella foto utilizzata per la presentazione della gara potrebbe essere un ulteriore segnale che conferma il possibile trasferimento del classe 2003 alla Roma.