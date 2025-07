Calciomercato Roma: offerti 20 milioni per Wesley, il Flamengo ne chiede 25. Contatto diretto tra Massara e il ds dei brasiliani

La Roma continua a lavorare per portare Wesley nella Capitale. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nel corso di un video su YouTube, nella notte c'è stato un contatto diretto tra Frederic Massara e José Boto, direttore sportivo del Flamengo. La società giallorossa ha l'accordo totale con il calciatore, il quale ha rifiutato una proposta importante da parte dello Zenit. Ora la Roma è in contatto con il Flamengo ed è intenzionata a cambiare i termini di pagamento per anticipare la concorrenza (club inglesi su tutti, con il Manchester City alla ricerca di un nuovo terzino destro).

Come aggiunto da Matteo Moretto, la Roma ha presentato un'offerta da 20 milioni di euro per Wesley. Il Flamengo però non è ancora intenzionato ad accettare e chiede di pareggiare la proposta dello Zenit (circa 25 milioni). L'accordo tra i giallorossi e il calciatore è già stato raggiunto.