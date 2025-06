Svilar al lavoro anche in vacanza: allenamento con un preparatore personale in Belgio (VIDEO)

In attesa di firmare il rinnovo con la Roma, Mile Svilar non si ferma nemmeno in vacanza. Il portiere giallorosso è rientrato in Belgio, nella natìa Anversa, dove si sta allenando con un preparatore personale al pari di altri giocatori che militano nel campionato belga e non solo. Di seguito il video postato dal profilo del preparatore Jeroen Beeusaert, in cui si vede l'estremo difensore alle prese con esercizi per rinforzare la muscolatura.