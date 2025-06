Instagram, Salah-Eddine dopo la vittoria contro la Costa d'Avorio: "Lavoro fatto. Ora l'Europeo" (FOTO)

Nella giornata di ieri l'Olanda Under 21 ha battuto 3-0 in amichevole la Costa d'Avorio e tra i protagonisti della sfida ci sono due calciatori della Roma, ovvero Devyne Rensch e Anass Salah-Eddine: il primo ha realizzato la rete che ha sbloccato la partita con uno splendido scavetto, mentre il secondo è entrato in campo nella ripresa. Proprio Salah-Eddine ha condiviso su Instagram alcuni scatti della gara, che ha rappresentato l'ultima sfida prima dell'inizio dell'Europeo Under 21: "Lavoro fatto. Ora l'Europeo", la didascalia che accompagna le foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anass Salah-Eddine (@asedi_)