Nazionali U21: Rensch in gol con l'Olanda nell'amichevole contro la Costa d'Avorio

Buone notizie per la Roma arrivano dal fronte delle nazionali giovanili: Devyne Rensch, terzino destro classe 2003 in forza al club giallorosso dallo scorso gennaio, è andato a segno con la maglia dell'Olanda Under 21. Il giovane talento olandese ha messo la sua firma sul tabellino nella partita amichevole che la selezione "Jong Oranje" sta disputando in questo momento contro i pari età della Costa d'Avorio.