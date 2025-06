Instagram, Rensch esulta dopo la vittoria contro il Portogallo: "Semifinale guadagnata e non regalata" (FOTO)

L'Olanda Under 21 continua la sua cavalcata all'Europeo e conquista l'accesso alla semifinale al termine di una durissima battaglia contro il Portogallo. Gli Oranje, rimasti in 10 dal 21' a causa dell'espulsione di van Bommel, hanno resistito agli attacchi dei lusitani (anche un rigore sbagliato da Quenda) e sono riusciti a vincere per 0-1 grazie alla rete di Poku all'84'. Protagonista della sfida anche Devyne Rensch, il quale è rimasto in campo per tutta la partita indossando anche la fascia da capitano: "Guadagnato, non regalato. Ora la semifinale", l'esultanza del terzino della Roma su Instagram.

