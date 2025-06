Di scena questa sera il quarto di finale dell'Europeo Under 21 che vedrà affrontarsi il Portogallo e l'Olanda. Tanto giallorosso nella nazonale orange, con Davyne Rensch che parte dal 1' e con la fascia da capitano al braccio. Solo panchina, invece, per l'altro romanista Salah-Eddine.

Our XI for the QF vs Portugal! ??#TheNextUp #U21EURO pic.twitter.com/Gmx2PTVoDw

— OnsOranje (@OnsOranje) June 21, 2025