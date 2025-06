Instagram, Koné dopo la MK Cup a Colombes: "Grazie a tutti per questo bel momento di condivisione" (FOTO e VIDEO)

Il centrocampista della Roma Manu Koné si è concesso un po' di meritato riposo in attesa del ritorno a Trigoria per preparare la prossima stagione sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Il giocatore in questi giorni è tornato a Colombes come ospite della MK Cup e su Instagram ha commentato la sua partecipazione a questo evento: "Grazie a tutti per questo bel momento di condivisione a casa. Grazie a tutti ci vediamo l'anno prossimo. Ancora in MISSIONE, se Dio vuole".

