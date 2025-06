VIDEO - Koné torna a Colombes e balla a ritmo di musica sulle note del rapper Guy2Bezbar all'MK Cup

Manca ancora qualche settimana prima che i giocatori della Roma si ritrovino a Trigoria per iniziare la preparazione estiva sotto la guida del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. I calciatori giallorossi si stanno dunque godendo le vacanze dopo una stagione psicologicamente non facile. Anche Manu Koné, dopo gli impegni con la Francia, ha deciso di tornare a casa, a Colombes. Vicino al suo paese di origine, a Villeneuve-la-Garenne, il dominante centrocampista è stato ospite della MK Cup, un evento pieno di attività tra cui uno showcase con alcuni cantanti francesi, una partita di calcio e molto altro. Come fatto vedere in un video pubblicato sull'account ufficiale della manifestazione, Koné è salito sul palco e ha dato spettacolo durante l'esibizione del rapper Guy2Bezbar. Il classe 2002 si è infatti scatenato a ballare e a cantare sulle note di una canzone dell'artista.

? Il nostro Manu #Koné scatenato durante l'esibizione del rapper Guy2Bezbar ? Il centrocampista dell'#ASRoma balla a tempo di musica sul palco dell'MK Cup ▶️ https://t.co/ITi96JOkec pic.twitter.com/QrPBzevpBn — laroma24.it (@LAROMA24) June 16, 2025