VIDEO - X, sorpresa per la Roma Femminile in aeroporto: l'incontro con Venditti

Un incontro speciale e benaugurante per la Roma Femminile prima della trasferta di Firenze. Il club giallorosso ha condiviso sui social un video che documenta l'incontro della squadra con il cantautore e grande tifoso romanista Antonello Venditti.

L'incontro è avvenuto in aeroporto, mentre le calciatrici erano in partenza per la sfida contro la Fiorentina.

Incontro speciale prima della partenza per Firenze ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/Q3uaaumIyP — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) May 10, 2025