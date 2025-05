Termina in anticipo la stagione di Lorenzo Pellegrini dopo la lesione del tendine del retto femorale della coscia destra accusata nei giorni precedenti alla sfida con l'Atalanta. Domani il capitano giallorosso si sottoporrà ad intervento chirurgico a Turku: Pellegrini, come mostra la moglie Veronica in una storia su Instagram, è già in Finlandia.