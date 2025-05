Instagram, Misitano saluta il club giallorosso: "Ciao Roma. Grazie" (FOTO)

Giulio Misitano, attaccante della Roma Primavera, saluta il club giallorosso. Il centravanti lascerà la società capitolina a parametro zero in seguito alla scadenza del contratto e si unirà all'Atalanta Under 23. Il classe 2005 ha già firmato con la Dea e in questa stagione ha messo a referto 14 reti e 6 passaggi vincenti in 23 partite tra campionato e coppa con la maglia giallorossa. "Ciao Roma. Grazie", il messaggio con cui Misitano saluta la Roma in un post pubblicato su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulio Misitano (@giuliomisitanoo)