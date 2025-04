Giulio Misitano saluta la Roma. Secondo le informazioni del portale dell'esperto di calciomercato, l'attaccante classe 2005 della Roma Primavera si trasferisce all'Atalanta U23: il centravanti, ora alle prese con il recupero da un infortunio, ha già firmato il contratto che lo legherà al club nerazzurro e giocherà in Serie C nel girone A.

(lacasadic.com)

