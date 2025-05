La Roma chiude la stagione con la vittoria per 2-0 col Torino e la qualificazione in Europa League, e i giocatori affidano ad Instagram i loro pensieri. Dopo aver condiviso un post, con dedica speciale anche a Ranieri e a Hummels, Manu Koné pubblica uno scatto nelle stories mentre abbraccia Ranieri che, conclusa l'esperienza in panchina, sarà senior advisor del club: "Mister".